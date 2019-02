Lorella Cuccarini : età - figli e tumore. La carriera da attrice : Lorella Cuccarini: età, figli e tumore. La carriera da attrice Chi è Lorella Cuccarini e tumore Lorella Cuccarini, da più di 20 anni, ha stregato il pubblico italiano. attrice, conduttrice televisiva, cantante, ballerina, showgirl, l’ elenco delle sue attività sembra infinito. L’artista romana ha lottato in questi anni contro un terribile tumore alla tiroide, ma grazie anche al sostegno della sua famiglia è felice e non accenna a cambiare il ...

Isola dei Famosi - parla Alba Parietti : 'Perché sono in studio e cosa penso di Lorella Cuccarini' : Lei è molto appassionata di politica. 'L'altro giorno ho avuto una discussione politica con una mia amica e mi sono talmente arrabbiata che l' ho buttata fuori di casa. Il giorno dopo ci siamo ...

Isola dei Famosi - parla Alba Parietti : "Perché sono in studio e cosa penso di Lorella Cuccarini" : Alba Parietti torna all'Isola dei Famosi. Non nei panni della naufraga ma, come ormai è noto, in quelli dell'opinionista. Carattere fumantino, lingua tagliente, donna tutta d'un pezzo, ha promesso faville. E ha avvisato: io e Alda D'Eusanio «saremo le sorelline di Shining». Alba, è un'edizione tutta

Lorella Cuccarini - niente politica : «Non ho deciso di candidarmi». Il lungo post su Instagram : Una donna che non vive in una 'bolla' privilegiata, ma cerca di comprendere il mondo intorno a sé. Una persona che, come tante, cerca di capire il tempo in cui viviamo, si pone delle domande e prova ...

Da Lino Banfi a Lorella Cuccarini - i personaggi anni '80 e la politica - Sky TG24 - : Per entrare in sintonia con la nuova politica, la cosa migliore è rispolverare un televisore col tubo catodico, una radio a transistor o un giradischi. Ecco perché

Lorella Cuccarini - Striscia la Notizia le consegna il Tapiro per la lite social con Heather Parisi : Il secco botta e risposta con l’eterna rivale Heather Parisi, a colpi di frecciatine su sovranismo e paradisi fiscali, è valso a Lorella Cuccarini il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. A consegnarglielo è stato lunedì sera Valerio Staffelli, che la showgirl ha accolto con un abbraccio. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non si è fatto sfuggire però l’occasione di porre a Lorella una domanda spinosa sulla ...

Heather Parisi replica alle accuse di Lorella Cuccarini : Non sembra destinata a fermarsi la polemica fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Lo scontro a distanza, iniziato qualche giorno fa dopo un’intervista della showgirl italiana, è continuato in queste ore, con la risposta piccata di Heather Parisi, accusata dalla Cuccarini (insieme al marito Umberto Maria Anzolin, di essere fuggita all’estero a causa di alcuni problemi con il fisco italiano). Qualche giorno fa l’attrice aveva ...

Heather Parisi risponde all'accusa di Lorella Cuccarini la faida continua : Altrove e in politica, servono una determinazione e una "cattiveria" che impongono anche di rinunciare ad alcune caratteristiche femminili. Dobbiamo accettare il fatto che uomini e donne sono diversi,...