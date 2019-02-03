Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA, PRUDENZA PER UN ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. . PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA, UN’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA, UN’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZALE NUMA POMPILIO ALL’INCROCIO CON VIALE DELLE TERME DI CARACALLA.. NELLA ZONA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 14:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico AL MOMENTO REGOLARE . NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CARLO CASINI ALL’ALTEZZA DI VIA RomaGNOLI. SEMPREA A OSTIA SI SVOLGE IN VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … FINO ALLE 18 VIA MERULANA SARA’ CHIUSA AL TRANSITO TRA VIA GUICCIARDINI E VIALE MANZONI PER LAVORI SULLE POTATURE . DEVIAZIONI DEL Traffico SUL POSTO. DISAGI AL Traffico ALLE 17 PRSSO IL PALAEUR DOVE E’ IN PROGRAMMA LO SPETTACOLO THE ILLIONIST , APERTURA DEI CANCELLI ALLE 15.30 AD ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … QUESTA MATTINA IN VIA MERULANA CHIUSURA AL TRANSITO TRA VIA GUICCIARDINI E VIALE MANZONI PER TAGLIO DI ALBERI . DEVIAZIONI DEL Traffico SUL POSTO . IL TERMINE PREVISTO PER LE 18 OGGI SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE CELBRAZIONI IN VATICANO DOVE POTRANNO ESSERCI DIFFICOLTA’ ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLLONAMENTI SULLA PONTINA A CAUSA DI LAVORI IN CORRISPONDENZA DI CASTEL RomaNO VERSO LA CAPITALE IN CITTA’ UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO, COMPLICE ANCHE LA PIOGGIA DI QUESTI GIORNI, RACCOMANDIAMO MASSIMA PUDENZA ALLA GUIDA QUESTA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTA’ ANCHE PERL MALTEMPO UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTIE’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO OGGI SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE CELBRAZIONI IN VATICANO DOVE POTRANNO ESSERCI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ED INOLTRE TRA LE 09.30 E LE 11 HA PRESO IL VIA LA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTA’ ANCHE PERL MALTEMPO UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI SEGNALATO SU VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA COROCE IN GERUSALEME ED UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA TIBURTINA IN PROX DI VIA DELLA SIBILLA TIBURTINA NESSUN IMOEDIMENTO SUI VICINI RACCORDI ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … VIABILITA’ CONDIZIONATA IN QUESTE ORE DALLA PIOGGIA CHE RENDE PIU’ DIFFICILE LA PERCORRIBILITA DELLE STRADE, PER QUESTO RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA ED IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI I VIENE SEGNALATO SU VIALE ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … VIABILITA’ CONDIZIONATA IN QUESTE ORE DALLA PIOGGIA CHE RENDE PIU’ DIFFICLE LA PERCORRIBILITA DELLE STRADE, PER QUESTO RACCOMANDIAMO PRUDENZA ED IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI I VIENE SEGNALATO SU VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA PROBLEMI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’ INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. CODE PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE. Traffico ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN LEGGERO AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PROBLEMI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’ INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. CODE PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. RESTANO PROBLEMI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREIZONE DEL CENTRO CITTA’ INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 02-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico SCARSO IN QUESTE ORE PRIME ORE DEL POMERIGGIOSULLE STRADE DELLA CAPITALE TUTTAVIA, SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO SI È VERIFICATO SULLA VIA CASSIA AD ALTEZZA DI VIA MASSAROSA IN DIREZIONE LA STORTA L’ALTRO, È AVVENUTO IN PIAZZA GONDAR, IN PROSSIMITÀ DI VIALE ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18:30 (Di domenica 3 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA NTERNA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,, SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. NELLA ZONA DI OSTIA , SI SVOLGE IN VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE CON CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA NEL TRATTO COMPRESO TRA LUNGOMARE TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, . DEVIAZIONI PER ...
romadailynews
romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 18:30', su #spreaker… - VAIstradeanas : 17:46 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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