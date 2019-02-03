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Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18:30 (Di domenica 3 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20  SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI  ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI  SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO  DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE  CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA NTERNA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,,  SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. NELLA ZONA DI OSTIA ,  SI SVOLGE IN VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, UNA  MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE CON CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA  NEL TRATTO COMPRESO TRA LUNGOMARE TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, . DEVIAZIONI PER ...
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