Borrelli non basta | Recanatese ripresa dal Campobasso

Napoli - insulti e dirette fb contro Borrelli : 'Non fermeranno le mie lotte' : Messaggi privati, dirette facebook e post di minaccia contro il Consigliere Regionale Francesco Borrelli . Le battaglie dell'esponente dei verdi contro i parcheggiatori diventano una spada di Damocle ...

Etna - Borrelli : Polemiche? Allerta c'era - terremoti non si prevedono : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Etna - frattura in una strada : evacuate 10 famiglie - Borrelli : 'Polemiche? L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono' : Circa dieci famiglie sono state fatte evacuare la notte scorsa dalle loro abitazioni ad Aci Platani, frazione di Acireale , per la presenza di una faglia sulla strada dove si trovano le loro case che ...