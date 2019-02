Visco | Incertezza su politica di bilancio non s' è dissipata

blogo

(Di sabato 2 febbraio 2019)L'economia globale sta rallentando, ma quello che sta accadendo in Italia va al di là della tendenza mondiale e in parte è anche colpa dell'esecutivo gialloverde che sta governando il Paese ormai da quasi 8 mesi. A riferirlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, tra i partecipanti al convegno di Assiom Forex.ha confermato che "le prospettive dell'economia italiana sono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate da rischi al ribasso che hanno in parte una origine estera ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro Paese". Tra i fattori che hanno influenzato questa situazione ci sono "l'sulla crescita, oltre che l'orientamento delladie sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia".In Italia, secondo il governatore di Bankitalia, ...