Chiede una cedrata | ma gli servono detersivo | cliente di un bar nel Fiorentino finisce in

Lega : la patrimoniale è una follia Bruxelles ce la Chiede? Diremo no : A marzo lettera della Commissione europea che chiede al governo italiano una manovra correttiva con l'introduzione della patrimoniale. Il rumor circola insistentemente in ambienti politici della maggioranza che danno quasi per scontato il colpo di coda... Segui su affaritaliani.it

Gasparri Chiede il diritto di replica (e va a I Fatti Vostri) per rispondere a una vecchia battuta di Grillo : Giancarlo Magalli, questa mattina, si è trovato a dover svolgere un ruolo decisamente insolito. Lo ha spiegato lui stesso, in uno degli ultimi blocchi della puntata odierna de I Fatti Vostri. "Devo fare un po' l'arbitro per una cosa che riguarda casa nostra, la nostra rete diciamo. Lunedì sera come sapete su Rai 2 è andato in onda lo speciale C'è Grillo, il programma di filmati dei varietà di Beppe Grillo che è stato voluto dal nostro ...

Roma - riChiedente asilo tenta abuso su una donna alla stazione : salvata da un passante : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove una donna di 50 anni, originaria del posto, è stata improvvisamente avvicinata da un richiedente asilo di nazionalità ivoriana di 24 anni, che ha tentato di abusare nel sottopasso della stazione. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato immediatamente un passante, che era munito di spray urticante, e ha allontanato così il ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per Chiedere lo sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Axelero Chiede al Tribunale proroga concordato : Axelero , internet Company quotata sul mercato AIM Italia, ha depositato oggi l'istanza dinanzi al Tribunale di Milano per la concessione della proroga di ulteriori 60 giorni , rispetto all'attuale ...

Una Vita anticipazioni : URSULA Chiede ad OLGA di uccidere DIEGO! : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato della “misteriosa” malattia di Diego Alday (Ruben De Eguia): nel corso di una visita al padre Jaime (Carlos Olalla), ormai in stato di incoscienza, il ragazzo sosterrà di essere prossimo alla morte e chiederà perdono al papà perché, a causa del suo male, non riuscirà a difenderlo dai soprusi della perfida URSULA (Montserrat ...

MARSALA - RACCOLTA ORGANICO. L´AMMINISTRAZIONE COMUNALE Chiede LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI : A seguito del sequestro, disposto dall´Autorità Giudiziaria, degli impianti di compostaggio della Sicilfert - dove MARSALA ed altri Comuni conferiscono la frazione umida dei rifiuti - il sindaco ...

Diciotti - Tribunale dei Ministri Chiede processo per Salvini. Lui : “E’ tutto vero - non siamo su Lercio. Ma io non mollo” : Il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. La decisione del Tribunale dei Ministri arriva dopo la richiesta motivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania. Il ministro dell’Interno ha subito avviato una diretta Facebook: “Ci riprovano – scrive -. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver ...