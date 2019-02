Venerdì 22 febbraio | incontro con Roberto Perrone

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Venerdì 1° febbraio 2019 : Ecco le nostre anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, venerdì 1° febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con Superbrain – Le supermenti, condotto da Paola Perego. Rai 2 prosegue la programmazione delle repliche del telefilm di successo The Good Doctor (episodio 1×16 – Sacrificio d’amore) con Freddie Highmore. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda la commedia Stai lontana da me ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 1 Febbraio 2019 : Film Stasera in TV: Sherlock Holmes - Gioco di ombre, 40 carati, The Prince - Tempo di uccidere, Lo sguardo di Satana - Carrie, Tremors 5: Bloodlines, Stai lontana da me, 88 Minuti

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Venerdì 1 e domenica 3 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 1 e domenica 3 febbraio 2019: Irene tenta di convincere Adela a non rinunciare alla scorta, ma lei pensa di non averne più necessità e così si avvia da sola per i boschi. A un certo punto, la donna si imbatte in Basilio che la minaccia con la pistola… Raimundo fa tutto il possibile per proteggere la sua famiglia… Adela viene ferita alla testa da Basilio ed è in condizioni molto gravi. ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 gennaio a Venerdì 1 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventunesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 ...

Sherlock Holmes – Gioco di ombre su Italia1 Venerdì 1 febbraio. Trama e cast del film con Robert Downey Jr. : Sherlock Holmes- Gioco di ombre torna su Italia 1 per farci rivivere le avventure del celebre detective inglese. Diretto da Guy Ritchie ed uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, è il secondo capitolo di una trilogia che potrebbe completarsi del 2020, con la realizzazione di un terzo film. Mentre aspettiamo di sapere qualcosa sulla realizzazione del prossimo episodio allora meglio concentrarci su un bel ...

Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 1 Febbraio 2019 : Leggi l'Oroscopo di oggi Venerdi 1 Febbraio di Paolo Fox: ariete, capricorno, cancro, gemelli. Oroscopo Paolo Fox 1 Febbraio.

Il Friuli in edicola - Venerdì 1 febbraio 2019 : Quanto sono social i vip friulani? Abbiamo visitato i profili pubblici di alcuni dei corregionali noti del mondo della politica, degli spettacoli, dello sport e della cultura per capire quanto ...

Oroscopo Branko oggi - Venerdì 1 febbraio 2019 : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Venerdi 1 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Tutti in piediJocelyn e' un uomo d'affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L'equivoco,...

Programmi TV di stasera - Venerdì 1 febbraio 2019. Su Rai3 «Stai lontana da me» : Enrico Brignano e Ambra Angiolini in Stai lontana da me Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti – Ultima Puntata Quarto e ultimo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Venerdì 1° febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5180 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 1° febbraio 2019: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deve decidere se incontrare di nuovo Vera (Giulia Schiavo) oppure no… Elena (Valentina Pace), dopo aver detto ad Alice (Fabiola Balestriere) che è incinta, è più ottimista sulla sua storia con Valerio (Fabio Fulco)… Temendo che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) voglia ottenere ottenere gli arresti domiciliari, ...

Allerta Meteo - tanta neve in pianura Venerdì 1 Febbraio al Nord : la Protezione Civile attiva l’Unità di Crisi – LIVE : Alla luce delle previste condizioni Meteo avverse per le prossime ore, con nevicate abbondanti fino a quote di pianura su gran parte delle regioni settentrionali, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha presieduto una riunione in videoconferenza con le regioni interessate, per fare il punto della situazione sullo scenario atteso e sulle misure messe in campo sul territorio allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia domani (Venerdì 1° febbraio) : programma - orari e come vederla in tv : Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format. Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, ...

Meteo - le previsioni di domani Venerdì 1° febbraio - : Il mese di febbraio si apre con un'eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emesso un avviso di allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, ...