NBA | Golden State fa dieci in fila | battuta anche Boston al TD Garden

NBA - i Golden State Warriors continuano la guerra a Trump : a Washington fanno visita… ad Obama : Golden State Warriors palesemente schierati contro Trump, prima della gara contro gli Washington Wizards hanno fatto visita ad Obama I Golden State Warriors continuano nella loro crociata contro Trump. Prima della gara contro gli Washington Wizards infatti, invece della consueta visita al presidente degli Stati Uniti, gli Warriors hanno avuto un incontro con Barack Obama. Una visita che sarebbe dovuta essere segreta, ma una foto è ...

NBA - Golden State non si ferma più : ANSA, - ROMA, 25 GEN - Quattro le partite giocate nel turno di questa notte in Nba. Sorride Golden State, che ormai ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. I Warriors infatti hanno espugnato senza ...

NBA - Washington-Golden State 118-126 : Curry ne mette 38 - Warriors alla nona vittoria in fila : ... mentre la marcia degli ospiti continua spedita verso Boston, dove nella notte tra sabato e domenica, anche in diretta su Sky Sport NBA , affronteranno i Celtics.

Boston Celtics-Golden State Warriors - sfida da non perdere su Sky Sport NBA : Mai come quest'anno l'offerta sul canale Sky Sport NBA è la più completa che si sia mai vista in Italia per copertura e nel racconto quotidiano della lega di pallacanestro più spettacolare al mondo. Dodici gare alla settimana, tutti i principali appuntamenti trasmessi, con dirette e repliche per 24 ore al giorno sul canale ufficiale NBA a coprire e mostrare di continuo quello che accade ...

Basket - NBA Golden State travolge i Lakers - Thompson è da record : WASHINGTON - Golden State, 33-14, prosegue inarrestabile la sua corsa in vetta alla Western Conference, travolge i Los Angeles Lakers, 25-23, 130-111 e porta a casa l'ottava vittoria consecutiva. Col ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

Risultati NBA – Golden State asfalta i Lakers con un super Thompson - Philadelphia ok sui Rockets : sorride Boston : Una prestazione pazzesca di Thompson permette agli Warriors di superare i Lakers allo Staples Center, niente da fare invece per i Rockets al cospetto di Philadelphia Il match clou della notte NBA si conclude a favore di Golden State che, allo Staples Center di Los Angeles, supera in maniera netta i Lakers. Partita bella ed avvincente, con un super Klay Thompson capace di piegare a favore dei Warriors la contesa, segnando ben 44 punti e ...

NBA - sette vittorie di fila per i Golden State Warriors. Out Gallinari - Belinelli ok : LOS ANGELES - Allo Staples Center i Los Angeles Clippers perdono con i Golden State Warriors , forti del rientro di DeMarcus Cousins . I San Antonio Spurs vincono in trasferta e regalano l'ennesimo ...

NBA : Golden State travolge i Clippers di Gallinari - super Beli trascina gli Spurs : crisi nera per i Los Angeles Clippers, che contro i Golden State Warriors perdono la quinta partita consecutiva, Gallinari e un posto ai playoff. I campioni Nba si impongono 112-94, con il 'Gallo' ...

Risultati NBA – Golden State si gode il ‘primo’ DeMarcus Cousins - Clippers ko. Sorrisi per Spurs e Blazers : Prima partita in maglia Golden State per l’ex Pelicans, che segna 14 punti e piazza tre assist. Infortunio alla schiena per Gallinari, costretto a lasciare il campo dopo otto minuti. Tutti i Risultati della notte Golden State Warriors piazza la sesta vittoria consecutiva, stendendo con il punteggio di 94-112 i Los Angeles Clippers. Un successo dal sapore dolce per gli uomini di Kerr, che si godono il debutto di DeMarcus Cousins. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

NBA - Golden State torna in testa : ROMA, 16 GEN - L'incredibile tonfo casalingo della capolista Denver è la nota saliente del turno di questa notte in Nba, che aveva come piatto forte la sfida fra le prime due della Western Conference. ...

NBA - Golden State abbatte Denver e torna in testa : L'incredibile tonfo casalingo della capolista Denver è la nota saliente del turno di questa notte in Nba, che aveva come piatto forte la sfida fra le prime due della Western Conference. Ha vinto, anzi ...