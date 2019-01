Che tempo che fa - Fabio Fazio trema : la "spallata" di Mediaset che può rovinarlo definitivamente in Rai : Qualcuno sussurra che Fabio Fazio sia di fatto già fuori dalla Rai e che il suo Che tempo che fa abbia le settimane contate. Alla teoria del direttore di Chi Alfonso Signorini ora si aggiunge quella che potrebbe essere la spallata decisiva di Mediaset: secondo più indiscrezioni incrociate, a Cologno

Maltempo Trento : “Vicinanza alla montagna Che resiste” : Proseguono le riunioni della Giunta provinciale di Trento nei territori più colpiti dall’eccezionale ondata di Maltempo dello scorso ottobre. Oggi è stata la volta di Bresimo, comune della val di Non di circa 250 abitanti, nel cuore della catena delle Maddalene, che comprende le frazioni di Baselga, Bevia, Fontana e Fontana Nuova. La seduta è iniziata con i saluti del sindaco Mara Dalla Torre, assieme al vicesindaco Iva Dalla Torre e ...

Draghi temporeggia sui prestiti alle banChe - ma le Borse reagiscono bene : Milano. Le Borse europee sono positive a metà mattinata nonostante il peggioramento dell'indice di fiducia delle imprese tedesche (Ifo). I mercati sono stati messi di buon umore dalla scelta della Bce di mantenere una politica dei tassi accomodante non chiudendo, allo stesso tempo, la porta a nuove

MotoGP - Valentino Rossi ospite domenica 27 gennaio a Che fuori tempo Che fa. Orario e programma della serata : Questa volta Valentino Rossi non dovrà sfidare Marc Marquez o Andrea Dovizioso, né una delle piste del Mondiale di MotoGP. Il “Dottore”, infatti, sarà protagonista in tv, luogo nel quale non ama apparire troppo spesso, e sarà ospite di uno dei “salotti” più famosi d’Italia. Il numero 46 più famoso del mondo prenderà parte alla trasmissione di Rai1 “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio, nella serata ...

Solaro del Borgo (Cisom) : "Su migranti siamo oltre l'emergenza - è crisi Che perdura nel tempo" : Roma, 24 gen. (Labitalia) - "Non possiamo più definirci in 'emergenza' per quanto riguarda il soc[...]

Maltempo : 7 pesCherecci di Mazara si riparano in Tunisia : A causa del forte Maltempo nel Mediterraneo, sette pescherecci di Mazara del Vallo si sono riparati nel porto di Madbia, in Tunisia. La segnalazione e’ giunta al Distretto della Pesca. “Questo rientra nel nuovo clima di cooperazione instaurato con il governo tunisino”, viene rilevato. Forti raffiche di vento da sud-ovest, oltre venti nodi, hanno indotto a questa soluzione. Le stesse autorita’ hanno obbligato i pescherecci ...

Che tempo che fa - colpo da maestro di Fabio Fazio : in studio Valentino Rossi - in un giorno importantissimo - : Nella pRossima puntata di Che tempo che Fa , in onda domenica 27 gennaio 2019 alle 20.35 su Rai Uno, Fabio Fazio incontrerà il pilota di MotoGp Valentino Rossi che si concederà una lunga intervista ...

La nave Sea Watch sta cercando riparo dal maltempo con a bordo 47 migranti Che non vuole nessuno : La nave Sea Watch, dell’omonima ong tedesca che soccorre i migranti nel mar Mediterraneo, sta cercando riparo dal maltempo con 47 migranti a bordo da cinque giorni. In questo momento si trova al limite delle acque territoriali italiane, al largo

Maltempo Sardegna - allerta neve : scuole chiuse anChe domani 25 Gennaio a Fonni (Nuoro) : In Sardegna è stata estesa fino alle 20 di stasera l’allerta meteo della protezione civile regionale per neve, vento e mareggiate. Fino a stasera la neve continuerà a cadere sopra i 400 metri, in particolare sulla parte nord-orientale e centrale dell’isola. I venti resteranno forti fino a burrasca da nord e nord-est, con mareggiate lungo le coste orientali. A Fonni, il comune piu’ alto della Sardegna, nel Nuorese, le scuole ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto massacrata da Alda D'Eusanio : "La pagano per..." : Piero Chiambretti, parlando di Isola dei famosi con Alda D'Eusanio, le chiede se si stia meglio a Mediaset o in Rai. "Ma che, scherziamo? La possibilità di dire che pensi la Rai te la toglie, non puoi dire nulla alla Rai, non puoi mai dire niente che sia contro qualcuno. Invece da te posso dire anch

Ciclone mediterraneo - maltempo - neve e temporali si spostano verso le AdriatiChe e al Sud : Roma - L'intenso impulso polare proveniente dalla Groenlandia ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale dando vita ad una profondo vortice depressionario ( Ciclone mediterraneo ) in queste ore posizionato tra le Isole Maggiori. Nevicate copiose hanno già interessato il basso Piemonte, l'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure ma anche la costa in particolare tra savonese e genovese. GIOVEDI' - Il maltempo ( ...

Maltempo : modifiChe alla circolazione sulla Acqui-Genova : OVADA - Dopo i disagi provocati dalla prima 'vera' nevicata di questo inverno, con alcuni convogli che hanno raggiunto i rispettivi capolinea in ritardo, anche per la giornata di oggi, giovedì 24 ...