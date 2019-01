eurogamer

Bioware si impegna a risolvere i bug legati all'IA di alcuni nemici in Anthem

(Di giovedì 24 gennaio 2019)è una grande scommessa per, il titolo fantascientifico rappresenta infatti l'opportunità per la celebre compagnia di riportare in alto il proprio nome dopo il controverso Mass Effect: Andromeda.Come riporta Gamingbolt, i giocatori sono rimasti positivamente colpiti dalla recente alpha demo ma l'utente Reddit chowdahead ha riscontratoproblemiall'IA dei. In particolare si è notato che gli Scar (sia le versioni base che quelle elite) tendono a non attaccare il giocatore in modalità normale e difficile.La risposta è arrivata poi dal development manager Camden Eagar che ha confermato che il team è già al lavoro peril bug. Recentemente il Lead producer Michael Gamble ha recentemente condiviso alcune informazioni circa il funzionamento delle microtransazioni, inoltre è previsto uno spazio condiviso (Launch Bay) in cui i giocatori potranno ...