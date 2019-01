Libia | prima riunione del Consiglio di presidenza dopo scontro tra Sarraj e Maiteeq

Credevate di aver capito tutto della Libia? Beh - poi sono arrivate le primarie del Pd : Nelle ultime settimane sono sempre stato in giro per le riprese di un nuovo programma che andrà in onda tra pochi giorni. Non ho avuto quindi la possibilità di tenermi aggiornato sui fatti più salienti della politica di casa nostra né tantomeno di andare a scovare qualche scomoda verità nascosta nel