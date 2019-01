romadailynews

: Al via la cantierizzazione per lo scavo del Foro di Cesare: Con le indagini preliminari… - romadailynews : Al via la cantierizzazione per lo scavo del Foro di Cesare: Con le indagini preliminari… - GiornaleLazio : Al via la cantierizzazione per lo scavo del Foro di Cesare - vivereaChioggia : RT @RadioClodia: Hanno preso il via le operazioni di cantierizzazione dell’area all’interno del comparto 8/C1 di via Nicolò Zeno a Sottomar… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Con le indagini preliminari nell’area di via dei Fori Imperiali inizia la progettazione definitiva delloarcheologico che riporterà alla luce l’ultima parte deldiCon l’allestimento del cantiere, si avviano le attività preparatorie alla realizzazione del progetto dideldi. Le indagini preliminari prevedono la pulizia dell’area recintata, delimitata da via dei Fori Imperiali, dalla ex via Bonella, dalla ex via Cremona e dall’attuale belvedere suldi, con la messa in luce degli strati di interro moderno.Le attività, finanziate con un atto di mecenatismo del valore di 1.500.000 € erogato dall’Accademia di Danimarca grazie alla Fondazione Carlsberg di Copenhagen (senza alcun onere di spesa a carico dell’amministrazione capitolina) e presentato, il 26 ottobre 2017, in occasione della visita a Roma di Sua Maestà la Regina di ...