Regione Lombardia | nei referti di alcuni esami la dicitura “razza” Pd scrive

Spese pazze in Regione Lombardia : condannati Bossi jr - Minetti e Romeo (tra gli altri) : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente e illecitamente da ex consiglieri ed ex assessori...

Bullismo : Brianza (Regione Lombardia) - 'serve approccio multidisciplinare' : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "Un incontro fortemente voluto per parlare di Bullismo e cyberBullismo e fare il punto su un fenomeno ormai definito la piaga del terzo millennio, che purtroppo continua a mietere tantissime giovani vittime”. Lo ha dichiarato la vice presidente del Consiglio regionale d

Bullismo : Brianza (Regione Lombardia) - 'serve approccio multidisciplinare' (2) : (AdnKronos) - Con la legge regionale "sono stati finanziati due importanti bandi: il primo, del maggio 2017, ha stanziato 300 mila euro per sostenere progetti in ambito scolastico e il secondo, del settembre 2018, ha avuto una dotazione di 400 mila euro, quindi in crescita. L’attenzione deve restare

Rimborsi in Regione Lombardia - condannati il capogruppo della Lega al Senato - Nicole Minetti e Renzo Bossi : Rimborsi elettorali utilizzati per spese personali. Sui 57 imputati, il Tribunale di Milano ha condannato quasi tutti i politici per l’accusa di peculato. Tra loro, un anno e 8 mesi per l’attuale capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, ma anche per il figlio del Senatur, Renzo Bossi (2 anni e 6 mesi), e Nicole Minetti (2 anni e ...

Lombardia : Consiglio Regione - +50% budget Comitato Controllo e Valutazione (2) : (AdnKronos) - Le maggiori risorse saranno destinate a incrementare le iniziative di Valutazione delle politiche regionali per verificarne i risultati e gli effetti per i cittadini lombardi. Saranno anche in parte destinate a incentivare l’interesse di giovani studenti e ricercatori verso la valutazi

Lombardia : Consiglio Regione - +50% budget Comitato Controllo e Valutazione : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Cresce del 50% il budget per valutare le politiche regionali a disposizione del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, l’organismo del Consiglio regionale della Lombardia che ha funzioni di Controllo sull'attuazione delle leggi e di Valutazione degli effetti de

A Livigno da Regione Lombardia fondi per piscina olimpionica : ...è sede del ritiro della Nazionale Italiana di nuoto per la preparazione in altura e punto di riferimento per l'allenamento in quota degli atleti e delle federazioni sportive di tutto il mondo, in ...

Concorso Dsga - i posti per ogni Regione : tante opportunità in Piemonte e Lombardia : Il Concorso per Dsga che si terrà in questo 2019 è una delle selezioni più attese da chi sta cercando lavoro. Ancora una volta saranno migliaia e migliaia gli italiani che confideranno in questo Concorso per trovare occupazione. I posti messi a disposizione per gli aspiranti Dsga (Direttore servizi generali amministrativi) sono 2004 e potranno partecipare non solo i possessori delle lauree magistrali o diplomi di laurea specialistiche richiesti, ...

Lombardia : Regione che 'recupera' di più patrimonio edilizio : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Sono 8,2 i miliardi di euro portati in detrazione dai cittadini lombardi, ossia il doppio dei 4,1 miliardi degli emiliano-romagnoli (regione al secondo posto) e quasi tre volte il valore totale dei miliardi di euro (3,5) portati in detrazione dai cittadini di Piemonte e

Lombardia : 1 - 5 milioni dalla Regione per 25 interventi urgenti per maltempo : Ammontano a circa 1,5 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per 25 opere in 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Pavia per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche mediante interventi di natura temporanea. Si tratta di una prima tranche di ...

Lombardia : Regione stanzia 2 - 6mln euro per disabili (2) : (AdnKronos) - Il contributo è diversificato nei massimali per quattro aree di intervento: 'domotica', tecnologie che rendono più fruibile e sicuro l'ambiente e riducono il carico assistenziale; 'mobilità', per adattare l'autoveicolo; 'informatica', per l'acquisto di personal computer o tablet, se co

Lombardia : Regione stanzia 2 - 6mln euro per disabili : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Da mercoledì 16 gennaio 2019 sarà possibile presentare domanda per ottenere contributi per l'acquisto di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). Per questo intervento, la Regione L