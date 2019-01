Alvignano | non si fermano all’alt e si schiantano contro un tir | 4 morti nel Casertano

caffeinamagazine

: #CASERTA: Auto non si ferma all'alt della polizia e si ribalta durante la fuga sulla strada statale 372 Telesina ne… - BreakingItalyNe : #CASERTA: Auto non si ferma all'alt della polizia e si ribalta durante la fuga sulla strada statale 372 Telesina ne… - RadioLondra_ : Non si fermano all'alt e si schiantano: 4 morti nel Casertano -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) È di quattroed alcuni feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto lungo la Telesina, in territorio di, in provincia di Caserta, in Campania. Secondo una prima ricostruzione, un’auto non si sarebbe fermata ad unllo e, inseguita dalla polizia di Telese Terme, sarebbe rimasta coinvolta in un impatto con un tir. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118 poi ripartite a gran velocità, a sirene spiegate, in direzione degli ospedali di Benevento.Erano tutte a bordo di una Skoda intercettata da una pattuglia del commissariato di Telese Terme. Dopo una ventina di chilometri, l’auto è uscita di strada e le quattro persone a bordo sono tutte decedute. La polizia indaga per identificare le quattro vittime. Lievemente feriti anche i due agenti della squadra volante che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri e i ...