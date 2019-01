Isoardi alla Vita in diretta? Insorge il Pd | “Inopportuno | Rai chiarisca”

'Elisa Isoardi alla Vita in diretta? La Rai chiarisca' : Roma, 13 gen., askanews, - 'Sapere se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi, dopo aver portato al flop la nuova edizione de 'La Prova del cuoco', verrebbe promossa alla ...

Da Belen alla Isoardi : gli amori e gli addii del 2018 : 'Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona: sei e sarai sempre tu', ha detto la sposa leggendo la sua promessa. Mentre Fedez, emozionatissimo, ha replicato: 'Io non ...

Isoardi - compleanno amaro per colpa di una battuta alla Prova del Cuoco : È stato un compleanno amaro quello celebrato da Elisa Isoardi, che è stata costretta a fare i conti con una terribile battuta pronunciata da Claudio Lippi alla Prova del Cuoco. La conduttrice ha compiuto 36 anni e ha deciso di festeggiare questa ricorrenza importante insieme ai telespettatori. Terminata la brevissima pausa di Natale, l’ex modella è tornata dietro i fornelli per preparare tante deliziose ricette nello show di Rai Uno. ...

Dalla Puglia a 'La prova del cuoco' : Giada Farano entra nel corpo di ballo della trasmissione di Elisa Isoardi : Tra i tanti spettacoli e video, si annovera anche la partecipazione di Giada Farano, non in ordine di tempo, nel video di 'Le Canzoni'con Jovanotti, con Jake la Furia in 'El Party', a Sanremo, al ...

Antonella Clerici lancia una frecciatina alla Isoardi : 'Difficile sostituire una come me' : Antonella Clerici dopo aver concluso l'esperienza con il remake di Portobello e la maratona Telethon al posto di Fabrizio Frizzi, è tornata a parlare de La Prova del Cuoco e del drastico calo di ascolti siglato da Elisa Isoardi. Ospite ai microfoni di Radio Capital al TG Zero, la Clerici è tornata a parlare del programma di show cooking che ha condotto per molti anni. Per chi se lo fosse dimenticato, Antonella la scorsa stagione ha abbandonato ...

Antonella Clerici : "Isoardi fa meno ascolti alla Prova del Cuoco? Sono difficile da sostituire" : Antonella Clerici, ormai ex conduttrice della Prova del cuoco, torna a dire la sua sulla trasmissione alla cui guida è stata per circa diciotto anni. Queste le parole della Clerici, intervenuta in diretta al Tg Zero di Radio Capital:Mi manca il pubblico della "Prova del cuoco". Spero che la mia assenza crei nostalgia, e una certa acquolina.Terminata l'avventura della prima serata di Portobello, Antonella Clerici parla del ricettario ...

Matteo Salvini - la sessuologa Rosamaria Spina : 'Che tipo di rapporti dovrebbe avere dopo l'addio alla Isoardi' : Infine, la sessuologa Spina 'incorona' il vicepremier del Carroccio: 'Pare proprio che Salvini sia forse l'unico maschio alpha della politica italiana . Bisogna riconoscergli che ha un certo seguito ...

Elisa Isoardi frizzante alla Prova del Cuoco. E Salvini la imita su Twitter : Elisa Isoardi è sempre più determinata a risollevare le sorti de La Prova del Cuoco. Così la bella presentatrice si dà un gran da fare a eliminare sigle superflue, ad addobbare lo studio in chiave natalizia e soprattutto a sfornare piatti d’autore per prendere alla gola i telespettatori. Come i bocconcini di maiale della cuoca romana Anna Maria Palma. In studio sono presenti chef stellati del calibro di Antonella Ricci e la critica ...

'Lui non ci sarà' - Salvini elenca i nemici assenti alla manifestazione della Lega e la Rete lo deride : la Isoardi nemmeno : Ma prima di loro, nell'elenco dei non partecipanti sono già entrati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Mario Monti, Elsa Fornero, Laura Boldrini, Mimmo Lucano, Gad ...

Morte Sandro Mayer - bufera su Elisa Isoardi : "È un fotomontaggio - sciacalla" : La Morte di Sandro Mayer ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. In queste ore, sui social sono stati scritti centinaia di messaggi di cordoglio. Tutti per lui. Selvaggia Lucarelli , Milly Carlucci , Cristina Parodi, con polemica annessa, , ...

Matteo Salvini a Lilli Gruber : “Elisa Isoardi? Affari miei - al massimo lo dico alla D’Urso” : Nel giorno del decreto sicurezza, prima del vertice di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e “l’altro” vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini è intervenuto al Tempio di Adriano di Roma per la presentazione dell’ultimo libro della giornalista televisiva Lilli Gruber, ”L’Inganno”. Una coppia, quella formata da Salvini e Gruber, che di solito siamo abituati a veder bisticciare durante la trasmissione ‘Otto e mezzo’, e che stavolta si è ...

Crozza-Moscovici : “Io Babbo Natale? Allora Di Maio è l’asinello e Salvini il bue - con le corna fatte dalla Isoardi” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta sul palco Pierre Moscovici. Il Commissario europeo agli affari economici commenta le reazioni del Governo italiano alla bocciatura della manovra: “se io sono Babbo Natale, Salvini e Di Maio sono due personaggi del presepe: il bue e l’asinello. DI Maio è l’asinello dato che non sa niente di niente e Salvini, ça va sans dire, ...

Isoardi-Salvini - ritorno di fiamma alla cena di gala : Sorridenti l’uno davanti all’altra. Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dopo la rottura social, tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Hanno lasciato alle spalle lo scambio di cinguettii in cui dichiaravano la fine della loro storia d’amore, pronti a un nuovo capitolo. Se sono tornati insieme oppure no, non è dato saperlo (per […]

Isoardi-Salvini - ritorno di fiamma alla cena di gala : Sorridenti l’uno davanti all’altra. Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dopo la rottura social, tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Hanno lasciato alle spalle lo scambio di cinguettii in cui dichiaravano la fine della loro storia d’amore, pronti a un nuovo capitolo. Se sono tornati insieme oppure no, non è dato saperlo (per ora), ma i loro sorrisi sembrano comunicare ancora una reciproca intesa. “Mamma ...