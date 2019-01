UK | va dall' oculista per un controllo e scopre di avere un cancro al cervello

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019) E' una storia molto commovente quella di Laura Nuttall, una ragazza di 19 anni, originaria di Lancashire, nel Regno Unito, che ha scoperto diuna malattia incurabile dopo essersi recata ad una normale visita oculistica. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, che ha riportato la triste vicenda, la giovane da diverso tempo soffriva di fortissimi mal di testa. Da subito ha creduto che il suo male derivasse proprio dagli occhi, per cui ha deciso di sottoporsi ad undi routine, con i dolori che non la smettevano di tormentarla. Ma è stato proprioche la Nuttall ha scoperto diunallo stadio terminale.Individuate sei metastasi in tutto il corpo La ragazza è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso. Lo stessoha notato infatti uno strano gonfiore al nervo ottico, per cui ha voluto ...