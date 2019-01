I dubbi di Salvini su Conte | Fa l' amico dei burocrati Ue

ilgiornale

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Che con l'avvicinarsi delle elezioni europeeavrebbe dovuto fare i conti con le controffensive grilline forse lo aveva messo in conto. Quello che però sembra irritarlo è il ruolo che Giuseppesi sta pian piano ritagliando nel governo gialloverde.Chi non ha memoria corta ricoderà il braccio di ferro che portò alla noma dell'attuale premier. Indicato in un primo momento, messo da parte poi e infine riesumato in extremis dopo il fallimento di Carlo Cottarelli.nelle intenzioni della Lega e (forse) del M5S sarebbe dovuto essere una figura terza, magari imparziale. A comandare, come è stato per larga parte del mandato di governo, sarebbero stati in sostanzae Di Maio. Unici soci di maggioranza dell'esecutivo gialloverde.Solo che la trattativa con l'Europa sulla manovra pare in qualche modo aver modificato le carte in tavola. E lo slancio in avanti disul ...