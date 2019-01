Gli smartphone con riconoscimento facciale non sono tutti uguali | la tecnologia può fare

Patriarca di Mosca contro Gli smartphone : "Strumenti del diavolo" : L'Anticristo, a detta di Kirill, potrebbe facilmente 'infiltrarsi' in tale rete di connessioni e utilizzarla per ' controllare il mondo'. Egli ha dichiarato: 'Gli smartphone e altri gadget collegati ...

Paese che vai - smartphone che trovi : questi sono i miGliori del 2018 : ... a quanto pare! In cima alle classifiche francesi si trovano Samsung e Huawei, i due maggiori produttori di smartphone al mondo in questo momento. Tuttavia, entrambi sono stati battuti da OnePlus 6, ...

MiGliori smartphone Android | La classifica di gennaio 2019 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad gennaio 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Per Hyundai e Kia Gli smartphone comanderanno le auto elettriche del futuro : Molti di voi lo sapranno già e non ci vuole certo una scienza particolare per intuirlo. Gli smartphone comanderanno tutti gli aspetti della vita tra cui soprattutto la nostra mobilità, molto più di quanto già non stiano facendo oggi. Alcune società hanno ...

Secondo un sondaggio l’acquisto di un nuovo smartphone è tra le priorità deGli italiani : Un sondaggio di fine anno ha evidenziato che l'acquisto di un nuovo smartphone o dispositivo elettronico è ancora tra le priorità della maggior parte degli italiani. L'articolo Secondo un sondaggio l’acquisto di un nuovo smartphone è tra le priorità degli italiani proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un nuovo microinterruttore : Dagli Stati Uniti arrivano buone notizie per gli utenti mobile: gli smartphone, infatti, in futuro potrebbero avere una vita più lunga. Ecco perchè L'articolo Gli smartphone potranno avere una vita più lunga grazie ad un nuovo microinterruttore proviene da TuttoAndroid.

Huawei domina la classifica deGli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu : Lo staff di AnTuTu ha pubblicato la classifica dei 10 migliori smartphone Android dello scorso mese di dicembre per quanto riguarda le prestazioni a livello globale L'articolo Huawei domina la classifica degli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco deGli smartphone Android : L'applicazione di Skype su Android fino a poco tempo fa permetteva di accedere a galleria, browser web, messaggi ed altro bypassando il blocco del dispositivo: la versione 8.15.0.416 rilasciata a fine dicembre 2018 ha già risolto il problema. L'articolo Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco degli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

DxOMark riassume il 2018 deGli smartphone : Huawei P20 Pro vince tutto - si fa vedere Google Pixel 3 : Nell'anno appena concluso i tecnici di DxOMark hanno testato un numero inferiore di prodotti rispetto al 2017 L'articolo DxOMark riassume il 2018 degli smartphone: Huawei P20 Pro vince tutto, si fa vedere Google Pixel 3 proviene da tuttoAndroid.

Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per Gli smartphone Nokia : Ecco un piccolo recap, corredato di link, della disponibilità di Google Fotocamera per gli smartphone Nokia L'articolo Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per gli smartphone Nokia proviene da TuttoAndroid.

Controllare Gli smartphone senza toccarli - un nuovo progetto di Google : Effettuare qualsiasi operazione con lo smartphone senza il tocco delle dita sul display, ma semplicemente muovendo le mani a distanza. Google sta lavorando a questa tecnologia che attualmente è conosciuta come “progetto Soli”. Le operazioni sembrano essere in fase avanzata, tant’è che qualche giorno fa il gigante californiano ha ricevuto il via libera dalla Federal Communication Commission, l’ente statunitense preposto ad ...

MiGliori smartphone 2019 - tutte le anticipazioni sui modelli più attesi : Nel 2018 la crescita apparentemente inarrestabile del mercato degli smartphone ha cominciato a rallentare. Il primo campanello di allarme è suonato nel febbraio scorso, quando l'istituto di ricerca Gartner ha registrato per la prima volta nella storia un calo dei volumi di vendita rispetto allo stesso mese del 2017: da allora l'emorragia non si è fermata ed è arrivata a contagiare perfino Apple, che ha dovuto annunciare ...

Roma : Pugno a coetano per rubarGli smartphone - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Il malvivente ha avvicinato alle spalle, in un angolo buio in via Turati, un 23enne, originario della Repubblica Dominicana, e lo ha colpito al volto con un violento Pugno per poi rapinarlo dello smartphone di ultima ...

Tutti Gli smartphone sui quali risulta WhatsApp bloccato da gennaio 2019 : Prima o poi gli utenti che tendono ad acquistare un nuovo smartphone a distanza di molti anni devono per forza di cose fare i conti con la questione "WhatsApp bloccato". La nota app di messaggistica, infatti, sospende il supporto a determinate versioni dei sistemi operativi in circolazione e, nonostante le versioni degli OS prese di mira siano estremamente "vecchie", bisogna restare aggiornati sull'argomento per evitare brutte sorprese. Ad ...