F1 | Alonso e quel gioco psicologico con Schumacher | “quando vidi la sua manovra a Monaco

F1 - Alonso : «Fiero di quello che ho fatto per il mio Paese» : Lo vedo dalle tante persone che vengono a visitare il museo che ho aperto a Oviedo - ha aggiunto Alonso - adesso la Formula 1 è il secondo o terzo sport in Spagna per numero di appassionati, una cosa ...

F1 - Alonso tra nostalgia e futuro : “quello che mi mancherà sarà il rumore del V8 - porto con me bei ricordi” : Il pilota spagnolo ha parlato di ciò che ricorderà della Formula 1, sottolineando di portare via con sè ottimi ricordi La sua avventura in Formula 1 è terminata, Fernando Alonso non si guarda più indietro concentrandosi sui prossimi impegni in calendario. Lo spagnolo non può comunque fare a meno di commentare con nostalgia questo suo addio, svelando di portare con sè tanti bei ricordi. Photo4 / LaPresse Prima di salutare definitivamente la ...