Daniele Conti: «Barella al Napoli? Io rifiutai»

ilnapolista

: Daniele #Conti fa 40 ???? Buon compleanno, capitano! ?????? - CagliariCalcio : Daniele #Conti fa 40 ???? Buon compleanno, capitano! ?????? - CagliariCalcio : Daniele #Conti si racconta. Tra aneddoti del passato e video-messaggi di ex compagni e rivali. Tanti auguri ???? ??… - IlmsgitSport : Daniele #Conti compie 40 anni: «Papà Bruno importante perchè non ha mai interferito sulle mie scelte» -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Alil gol più importante In occasione del suo 40esimo compleanno,ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ha parlato anche della rivalità col. «È stata una rivalità forte. Contro di loro abbiamo disputato molte partite tirate e mi sono preso tante soddisfazioni con gol negli ultimi minuti». Noi nei ricordiamo uno a Cagliari per un 2-1 in rimonta per i sardi; e un 2-2 a«Il gol al– dice – è il ricordo più bello, avevamo pochi punti, quella rete ci diede la spinta per salvarci». Ha toccato anche l’argomento. «L’ho visto crescere da bambino, si vedeva che aveva talento, in questi casi puoi giocare in tutti i ruoli. Sono contento per lui, è un ragazzo umile e ha molti margini di crescita. Sta dimostrando le sue qualità anche in Nazionale». «Anche a me capitò di essere accostato al, io. Di lui, però, ...