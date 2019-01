Animali | Coldiretti a prefetto Lodi | serve piano contenimento cinghiali 2

Animali : Coldiretti a prefetto Lodi - serve piano contenimento cinghiali : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "La presenza dei cinghiali nei nostri territori rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica: provocano incidenti anche mortali, come dimostra la tragedia nel tratto Lodigiano dell’Autosole, danneggiano le colture agricole e sono potenziali veicoli di malattie tra

Maltempo Puglia : Coldiretti lancia l’allarme per Animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nelle campagne per salvare colture e Animali : Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti delle anomalie ...

Maltempo - Coldiretti : con il gelo artico SOS per colture e Animali : “Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare e anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo“: lo rileva Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota. “Nelle campagne con ...

Capodanno - Coldiretti : stop a lanterne volanti per boschi e Animali : Roma, 31 dic., askanews, - Non solo botti, occorre responsabilmente fermare in Italia la moda delle cosiddette lanterne volanti cinesi che rischiano di provocare incendi in boschi e aree secche per le ...