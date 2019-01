Perché Madrid cresce più di noi

A Madrid il Superclasico delle polemiche che vale la Libertadores : Perché è un evento storico : La “final del mundo” la chiamano in Argentina e al netto delle iperboli latinoamericane effettivamente la 59.a finale di Copa Libertadores , la Champions del Sud America, è già passata alla storia prima ancora di sapere come andrà a finire. Prima di sapere se ad esempio il River Plate vincerà la sua quarta coppa o il Boca la settima, eguagliando l’I...

Copa Libertadores - il River Plate ribadisce : “ecco perchè non vogliamo giocare a Madrid” : Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare a Madrid nel prossimo weekend, condizionale d’obbligo La querelle relativa alla finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, prosegue senza sosta. Adesso è il River a protestare, rivelando di non avere alcuna intenzione di giocare l’incontro in quel di Madrid. La sede decisa dalla Federcalcio argentina non piace alla ...