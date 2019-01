Inter e Napoli su Almendra | ecco la squadra in pole

La ventesima giornata di Serie A vede favorite Juventus - Napoli e Inter : Dopo la Coppa Italia e la Supercoppa italiana tornerà anche la Serie A, la manifestazione sportiva più amata dagli italiani, con le gare del ventesimo turno spalmate in tre giorni e precisamente 19-20 e 21 gennaio 2019. Di seguito riportiamo le quote relative ai singoli eventi elaborate dal bookmaker Matchpoint. La gara di cartello della giornata è Napoli-Lazio, che promette gioco, emozioni ed anche molti gol. Roma-Torino (1,65-4,00-5,00) Si ...

Ultrà ucciso prima di Inter-Napoli - sono 23 i napoletani sotto inchiesta : sono saliti a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di...

Almendra - no del Boca al Napoli : 'Trattiamo con l'Inter' : BUENOS AIRES - Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici , ha parlato ad Olé del futuro di Agustin Almendra, centrocampista classe 2000, che interessa a Inter e Napoli. LE DICHIARAZIONI DI ...

Calciomercato - il presidente del Boca ammette : “per Almendra parlo con l’Inter - già detto no al Napoli” : Boca Juniors, Almendra e Balerdi sono due dei gioielli della rosa che interessano a diversi club in Europa: il punto sul mercato Il presidente del Boca Juniors Angelici, ha fatto il punto su due suoi gioiellini. Almendra e Balerdi fanno gola a diversi club europei. “La situazione di Almendra è diversa da quella di Balerdi perché ad Almendra abbiamo rinnovato il contratto di recente e ha una clausola di 30 milioni di euro” ha ...

Il presidente del Boca detta la linea : "Per Almendra ho detto no al Napoli - meglio l'Inter" : Inter o Napoli? Agustin Almendra , il centrocampista classe 2000 del Boca Juniors , piace molto ai due club, l'interesse è noto e le orispettive offerte sono già arrivate sul tavolo della società di ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Calciomercato - l'Inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...

Calciomercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di Interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

Inter - proposto un difensore che piace a Roma e Napoli : Nome nuovo per la difesa dell' Inter . Come riferisce il Corriere dello Sport , nelle ultime ore è stato proposto alla dirigenza nerazzurra il centrale classe 1999 Lucas Ribeiro , in forza al Vitoria e nel mirino di Roma e Napoli .

Scontri Inter-Napoli - la difesa shock dei giovani indagati : “non ci siamo accorti di aver investito Belardinelli” : I tifosi indagati di aver ucciso Daniele Belardinelli hanno riferito agli inquirenti di non essersi accorti di averlo investito Proseguono le indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il capo ultras del Varese investito prima di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre. Mourad Balti Touati/LaPresse I tifosi indagati perchè presenti a bordo della Volvo V40 sequestrata due giorni fa sono stati ascoltati dagli inquirenti milanesi, ...

Tifoso morto per scontri Inter-Napoli - otto indagati per omicidio e rissa : Individuata una seconda auto e il numero degli indagati potrebbe salire. Da Ros collabora e va ai domiciliari