Carige non come le banche del Pd Differenze nei salvataggi di Mps&C

Carige - malumori M5s. Di Maio detta la linea : non abbiamo messo un euro : La base ribolle contro il leader pentastellato: "Ci hai traditi, devi chiarire". Critiche anche dai senatori 5 Stelle Paragone e Lannutti. Il giornalista: "Sono arrabbiato. Se vogliamo essere come i ...

Carige - Di Maio ai suoi : “Non abbiamo messo un euro”. Ma Paragone : “Non finisca come con i governi precedenti” : Tensioni dentro il Movimento 5 stelle dopo che il governo ieri sera ha varato un decreto che introduce misure urgenti a sostegno della banca ligure, tra cui la possibilità per l’istituto di credito di “accedere – attraverso una richiesta specifica – a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale”. Il leader Luigi Di Maio, che al momento è impegnato a Bruxelles in una serie di incontri riservati in vista delle ...

Di Maio : "A Carige non abbiamo dato neanche un euro" : Il vicepremier Luigi Di Maio interviene nella polemica politica scoppiata dopo che il Cdm ha varato ieri il decreto salva-Carige: "Quante balle dei giornali, di Renzi e della Boschi sulle banche. Proprio loro parlano! - scrive in un post su Facebook - le smonto tutte in 10 punti che vi prego di diffondere al massimo!". E inizia l'elenco: "1. Non abbiamo dato un euro alle banche. 2. abbiamo scritto in una legge che ...

Carige - Paragone : “Governo vuole fare come Renzi o come gilet gialli? Non finisca come casi precedenti” : “Questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. È mai possibile che nessuno nel governo del cambiamento stia chiedendo a Bankitalia di rendere conto delle sue responsabilità? Vogliamo farla questa benedetta commissione d’inchiesta (sulle banche, ndr)? Sarà realmente operativa? Sono incazzato, sono un gilet giallo, non volevamo esserlo?”: Così il ...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Non salvate Carige. Salvate l’Italia dal rapporto incestuoso tra Stato e banche : Da Linkiesta, editoriale di Francesco Cancellato"Siamo ancora qui, alla faccia del cambiamento. A un governo che in un consiglio dei ministri lampo, per salvare una banca - Carige - dal fallimento, decide di mettere la garanzia pubblica sulle nuove obbligazioni e di aprire a una futura nazionalizzazione. Siamo ancora qui, ed è sinceramente stucchevole vedere quelli che hanno salvato le banche ieri fare la morale a quelli che salvano le ...