Salvini | Soluzione attraverso la partecipazione

Salvini : "Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione" : "Certe partite di calcio non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole", ha detto il Ministro dell'Interno