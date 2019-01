Per l' Italia il 2018 è stato l' anno più caldo da oltre due secoli

SuPercoppa Juve-Milan - ancora Giorgia Meloni : “ci dicano come si devono comportate le italiane…” : “Nessuno chiede al calcio di risolvere qualcosa o di mettere in discussione i rapporti commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Chiedo semplicemente di trovare una nazione normale, dove le tifose italiane, non saudite, possano andare allo stadio senza correre dei rischi.” Sono le parole del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a 24mattino con Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, in relazione alle polemiche ...

A che punto è la rete 5G in Italia? Cagliari nuova città Per la sPerimentazione - tutte le altre : Anno nuovo e domanda lecita: a che punto è la rete 5G in Italia? Più che nota è la fase sperimentale che sta coinvolgendo alcune città italiane per verificare la bontà delle infrastrutture e delle modalità di connessione ultra veloci. Il 2019 si apre con un nuovo "cantiere" al via per la prossima tecnologia di navigazione, di scena in Sardegna e più esattamente a Cagliari. Proprio nella bella isola, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ...

Malagò : 'Sul caso della SuPercoppa in Italia c'è il trionfo dell'ipocrisia di tanti' : " Paltrinieri portabandiera a Tokyo 2020? Sarebbe un ottimo nome per tanti motivi, perchè è campione del Mondo e Olimpico a Rio. Ma altre idee ci potrebbero essere " Video - Malagò: "Dalla pallavolo ...

Agricoltori in rivolta Per difendere la qualità dell'olio d'oliva Italiano : ... sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un comparto strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione che vede impegnate oltre 400mila ...

Xiaomi Mi MIX 3 arriva in Italia : in vendita a 549 euro (499 Per il 9 gennaio) : Xiaomi Mi MIX 3 arriva anche in Italia a un prezzo particolarmente allettante, con uno sconto ulteriore per chi lo acquisterà il 98 gennaio. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 arriva in Italia: in vendita a 549 euro (499 per il 9 gennaio) proviene da TuttoAndroid.

Cnr-Isac : Per l'Italia il 2018 anno più caldo dal 1800 : Roma, 7 gen., askanews, - Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia: con una anomalia di +1,58 gradi sopra la media del periodo di riferimento, 1971-2000, ha superato il ...

Buon Natale! Siamo in ritardo? No : milioni di cristiani festeggiano oggi (anche in Italia) - ecco Perché : Nel mondo ci sono milioni di cristiani che festeggiano oggi, 7 gennaio, il Natale. La causa sta nella differenza tra calendari: molte chiese ortodosse, dunque, celebrano il Natale proprio in questa data. “La maggior parte delle chiese ortodosse di tutto il mondo utilizzano il calendario giuliano, creato sotto il regno di Giulio Cesare nel 45 a.C., e non hanno adottato il calendario gregoriano, proposto dal latino Papa Gregorio di Roma nel 1582?, ...

Cnr-Isac : Per l'Italia il 2018 anno più caldo dal 1800 : Roma, 7 gen., askanews, - Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia: con una anomalia di +1,58 gradi sopra la media del periodo di riferimento, 1971-2000, ha superato il ...

Ancora poche ore Per EMUI 9 su ogni Huawei P20 Pro Vodafone venduto in Italia : Non sono pochi gli utenti che in queste settimane hanno avuto la possibilità di provare da vicino il potenziale di EMUI 9 e di Android Pie a bordo di un Huawei P20 Pro in Italia. Come avrete notato anche attraverso il nostro primo resoconto sui feedback del pubblico, mandato online non molto tempo fa sul nostro magazine, addirittura possiamo tracciare un primo bilancio sulla durata della batteria dopo aver installato l'aggiornamento. Come stanno ...

Reddito di cittadinanza previsto da aprile Per una platea di 5 milioni di italiani : Il Reddito di cittadinanza nel 2019 costerà allo Stato “solo” 7,1 miliardi grazie alla partenza ritardata di qualche mese della misura fortemente voluta dal M5S e inserita nel contratto di governo con la Lega. I cittadini in difficoltà economiche potrebbero iniziare a percepire l’assegno (sotto forma di “carta acquisti” per spese certificate e con precisi paletti) da aprile, come previsto dall’ultima versione del provvedimento frutto del ...

Clima - CNR-ISAC : il 2018 è stato “l’anno più caldo dal 1800 Per l’Italia” : “Il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media)“: lo spiega in una nota Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di Climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche CNR-ISAC di ...

Effervescente l'indice dei beni Personali italiano - +1 - 51% - - seduta effervescente Per Digital Bros : Slancio per il settore beni personali a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso del comparto beni personali e casalinghi europeo. Il comparto degli articoli casalinghi in ...

Mercati stanno Perdendo fiducia nella Bce e problemi italia rimangono : Germania: dipendenza pericolosa dalla Cina' La Bundesbank è fiduciosa che l'economia numero uno in Europa se la caverà anche in un contesto di protezionismo montante e di caos legato alla Brexit , ma ...

Giovanni Malagò : "Sul caso della SuPercoppa italiana c'è il trionfo dell'ipocrisia : "Sul caso della Supercoppa c'è il trionfo dell'ipocrisia da parte di tante persone". Questa l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle polemiche sollevatosi sulla Supercoppa italiana, che Juventus e Milan si contenderanno il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non in tutti i settori."La Lega di Serie A ha fatto un bando e l'offerta migliore è stata quella dell'Arabia ...