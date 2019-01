Immigrazione | governo diviso | inaccettabile l' atteggiamento maltese

Immigrazione : parroco Lampedusa 'Governo apra i porti' : La nostra coscienza, pertanto, non puo' in alcun modo accettare e ritenere giusta nessuna legge che vada contro questi principi; non crediamo di poter considerare legittima nessuna autorità politica, ...

Il governo belga rischia di cadere per il Global Compact sull’Immigrazione : Il principale partito di destra che sostiene il governo non vuole sottoscrivere il documento ONU sull'immigrazione, e potrebbe minacciare di ritirarsi dalla maggioranza

Con le politiche sull'Immigrazione di questo Governo nel 2040 l'occupazione sarà distrutta : Chapeau. Ho molto apprezzato che Roberto Fico si sia rifiutato di presiedere l'Assemblea quando veniva convertito in via definitiva il c.d. decreto sicurezza. E ancor di più ho apprezzato che la terza carica dello Stato non abbia voluto trovare una scusa per giustificare la sua assenza dall'Aula, esprimendo anche la convinzione che l'Italia avrebbe dovuto sottoscrivere il Global Migration Compact. Sappiamo, invece, che il Governo su input ...

Governo - 'bomba' Global Compact Nuove tensioni sull'Immigrazione : Si profila un nuovo scontro nel Governo sull'immigrazione. Proprio nel giorno in cui la Camera vota la fiducia sul Dl Sicurezza, l'esecutivo si spacca sul Global Compact for Migration, l’accordo voluto dall’ONU nel tentativo di dare una risposta Globale al problema della migrazione Segui su affaritaliani.it