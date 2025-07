Pd psicodramma in Toscana | il partito locale vuole Giani ma la conferma non arriva E l’altro candidato si nega

certezza che il tempo stringe e le incertezze aumentano, il clima tra i Democratici toscani si fa sempre più teso e intrigante. La partita per la leadership regionale si gioca su un filo sottile tra alleanze, ambizioni e strategie di conferma o rottura. Con l'orizzonte elettorale che si avvicina, il futuro della Toscana resta avvolto nell’incertezza, alimentando il dibattito tra sospetti e speranze di una svolta concreta.

«Sicuramente, se Schlein avesse voluto confermare Giani, sarebbe già intervenuta per ufficializzare la sua candidatura». È questa la sintesi dell'aria che si respira tra i dem nei corridoi di Montecitorio. La scadenza per presentare i nomi in corsa alle prossime regionali si avvicina, e la Toscana resta uno dei fronti ancora aperti per il centrosinistra. Una data ufficiale in cui i cittadini verranno chiamati alle urne ancora non c'è, ma con la pausa estiva dei lavori parlamentari alle porte (inizia i primi di agosto e proseguirà fino ai primi di settembre) un nome, almeno sulla carta, servirebbe entro fine luglio.