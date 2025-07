Negoziati Russia-Ucraina in Vaticano? Ecco perché Papa Leone sa che Mosca non accetterà mai | lo dice la storia

Nel cuore di Castel Gandolfo, Papa Francesco tenta un'impresa ardua: negoziare tra Russia e Ucraina con la consapevolezza che Mosca difficilmente cambierà rotta, come dimostra la storia. La scena si svolge in un contesto inusuale, ma l'intento è chiaro: promuovere dialogue e speranza, anche quando le probabilità sembrano contro. Il pontificato si fa portavoce di pace, anche davanti a sfide storiche e geopolitiche insormontabili.

È quasi impossibile che due Paesi a larghissima maggioranza ortodossa possano ritrovarsi nel cuore della Chiesa cattolica, ovvero in Vaticano, per negoziare la pace. Leone XIV lo sa benissimo, così come lo sapeva Papa Francesco, e lo sa da sempre anche la Segreteria di Stato. Eppure, nella seconda udienza privata in appena due mesi di pontificato, questa volta nella cornice di Villa Barberini a Castel Gandolfo, dove il Pontefice sta trascorrendo le vacanze, Prevost ha ribadito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky “la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Negoziati Russia-Ucraina in Vaticano? Ecco perché Papa Leone sa che Mosca non accetterà mai: lo dice la storia

In questa notizia si parla di: vaticano - papa - leone - negoziati

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

#PapaLeoneXIV stamane ha ricevuto in udienza nella residenza di #CastelGandolfo il presidente dell’#Ucraina, Volodymyr #Zelensky, riaffermando "la disponibilità ad accogliere in #Vaticano i rappresentanti di #Russia e Ucraina per i #negoziati". Il Vai su X

Al Pacino ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone. E' la prima star di Hollywood ad essere ricevuta dal primo pontefice statunitense. #ANSA Vai su Facebook

Papa Leone XIV incontra Zelensky: Pronti a ospitare in Vaticano i negoziati di pace; Il Papa riceve Zelensky, riaffermata la disponibilità a negoziati in Vaticano; Papa Leone XIV offre all’Ucraina il Vaticano come sede per i negoziati.

Papa Leone XIV incontra Zelensky: "Pronti a ospitare in Vaticano i negoziati di pace" - Un incontro durato circa mezz'ora, quello tra tra Papa Leone XIV e Volodymyr Zelensky, avvenuto poco dopo l'arrivo del presidente ucraino in terra italiana, nella residenza per le vacanze estive di Ca ... Secondo msn.com

Il Papa riceve Zelensky: "Offro il Vaticano per i negoziati". Poi da Mattarella: "La posiz... - È durato circa mezz'ora l'incontro tra Papa Leone XIV e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Segnala msn.com