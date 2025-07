Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere stangata da 386mila euro

La vicenda giudiziaria di Carlo Ancelotti scuote il mondo del calcio: condannato a un anno di carcere e a pagare 386mila euro per evasione fiscale risalente al 2014, mentre per il 2015 è stato assolto. La sentenza del tribunale di Madrid apre un nuovo capitolo sulla gestione dei tributi da parte dei grandi nomi dello sport. Ma quale sarà il futuro del tecnico italiano? Restate con noi per scoprirlo.

Cala la mannaia spagnola su Carlo Ancelotti: il tribunale di Madrid ha infatti condannato il mister a un anno di reclusione per evasione fiscale. Il fatto contestato risale al 2014, periodo in cui l’attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana era il mister del Real Madrid. Ancelotti è stato invece assolto per un’accusa simile riferita all’anno successivo, il 2015. Oltre alla pena detentiva, al tecnico è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 386.361,93 euro. La sentenza prevede inoltre che, per i prossimi tre anni, egli non possa accedere a fondi pubblici né beneficiare di agevolazioni fiscali o previdenziali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere, stangata da 386mila euro

