PASSATA LA PAURA! Jannik Sinner travolge Shelton e dispensa spettacolo | semifinale a Wimbledon!

Dopo aver superato i timori e il dolore al gomito, Jannik Sinner conquista i quarti di Wimbledon con una prestazione stellare contro Shelton. L'azzurro ha dimostrato di essere tornato ai livelli dell'élite mondiale, dispensando spettacolo e determinazione in ogni punto. La sua vittoria non solo conferma il suo talento, ma accende le speranze di un cammino trionfale sul prato londinese. Ora, l’attesa si concentra sui prossimi ostacoli che lo separano dalla finale, e il pubblico sogna in grande.

Jannik Sinner dissipa i fantasmi del dolore al gomito e della paura dopo quanto accaduto nell'ottavo di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov, sciorinando una prestazione da n.1 del mondo nei quarti contro l'americano Ben Shelton (n.10 del mondo). L'azzurro si è imposto col punteggio di 7-6 (2) 6-4 6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco, esprimendo un gran tennis soprattutto nei momenti decisivi e dando risposte importanti anche sulle sue condizioni fisiche. Una prova che dĂ  fiducia in vista di quel che sarĂ , ovvero la seconda semifinale a Wimbledon della carriera, la settima a livello Slam e la quarta consecutiva nei Major.

