Piazza Mondello firmato il contratto con la ditta che ha vinto l' appalto per la riqualificazione | lavori a metà settembre

A Piazza Mondello si apre una nuova era di rinascita urbana: oggi è stato firmato il contratto con la ditta Pisciotta Costruzioni srl, vincitrice dell'appalto per la riqualificazione. Con un investimento di oltre 2,4 milioni di euro, i lavori di rigenerazione promettono di trasformare questo angolo di Palermo, portando innovazione, funzionalità e bellezza. L’atteso inizio dei lavori tra il 15 e il 30 novembre segna il primo passo verso una piazza più vivibile e affascinante.

È stato firmato oggi il contratto per il conferimento dei lavori di rigenerazione urbana della piazza di Mondello alla ditta Pisciotta Costruzioni srl. L'importo dei lavori, comprensivo di Iva e oneri per la sicurezza, è di 2.446.875,31 euro. L’inizio dei lavori è previsto tra il 15 e il 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - piazza - mondello - firmato

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - Questa mattina, la città della Spezia ha festeggiato l'inaugurazione della rinnovata piazza San Domenico di Guzman, frutto di un investimento di 400mila euro.

Il Comune di Monreale sigla un protocollo di intesa con il Club Alpino Siciliano per la valorizzazione del Castellaccio È stato firmato oggi un importante Protocollo di Intesa tra il Comune di Monreale e il Club Alpino Siciliano (CAS) con l’obiettivo di tutelare e va Vai su Facebook

Piazza Mondello, firmato il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto per la riqualificazione: lavori a metà settembre; Mondello, siglato il contratto per i lavori di riqualificazione della piazza; Firmato oggi il contratto per l'avvio dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria – Entro 120 giorni l'inizio degli interventi.

Firmato il contratto per l’affidamento della riqualificazione della piazza di Mondello - È stato firmato oggi il contratto per il conferimento dell’appalto per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana della Piazza di Mondello alla ditta Pisciotta Costruzioni s. Riporta msn.com

Lavori in piazza XIII Giugno: "Rispettiamo i tempi" - MSN - Si stanno concludendo come da cronoprogramma i lavori del secondo stralcio del progetto di rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. Scrive msn.com