Migranti l’Europa certifica il valore del modello Albania Schiaffo a Pd Avs e M5S | anche i socialisti li mollano

La recente approvazione del Parlamento europeo sul modello di cooperazione tra Albania e UE rappresenta una vittoria significativa, ma anche un duro colpo per la sinistra italiana. Con 546 voti favorevoli contro soli 98 contrari, l'Eurocamera certifica il successo della strategia albanese nella gestione dei flussi migratori, lasciando molti a riflettere sulle implicazioni politiche di questa svolta. È un momento che potrebbe rivoluzionare gli equilibri e le alleanze nel nostro Paese.

La sinistra italiana rimedia un altro ceffone in Europa. L’Eurocamera ha certificato la cooperazione tra Albania e Unione europea  nella gestione dei flussi migratori. E ha preso atto del memorandum d’intesa Italia-Albania. Durante il voto sulla relazione 2023 e 2024 sui rapporti con l’Albania, il Parlamento europeo ha approvato, con 546 voti a favore, 98 contrari e 47 astenuti, il paragrafo 28. Nel quale si “riconosce la più stretta cooperazione tra l’Albania e l’Ue nella gestione dei flussi migratori e nei processi di controllo delle frontiere: in particolare attraverso la nuova strategia nazionale sulla migrazione per il 2024-2026 e la cooperazione con Frontex. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it