Papa Leone XIV | ogni giorno 100 chili di posta al Vaticano

del Vaticano, dove ogni giorno arrivano circa 100 chili di posta, testimonianza del cuore pulsante e dell’affetto dei fedeli di tutto il mondo. Un flusso incessante che non solo mette alla prova i servizi postali, ma anche illustra la profonda connessione tra il Papa e la sua utenza globale. In questo scenario, emerge con forza il potere delle parole, capaci di attraversare confini e culture per toccare l’anima del Pontefice e di chi lo scrive.

Cartoline, lettere, biglietti d'auguri. Ma anche fogli scritti a mano, talvolta solo poche righe intrise di emozione. È un flusso continuo e inarrestabile quello che ogni giorno raggiunge Papa Leone XIV, eletto lo scorso 8 maggio. Dal momento della sua elezione, il nuovo Pontefice ha iniziato a ricevere una quantità impressionante di corrispondenza da ogni angolo del pianeta. Il primo snodo di questo straordinario viaggio epistolare è il centro di smistamento di Poste Italiane a Roma Fiumicino, dove ogni giorno arrivano circa 100 chili di posta destinata al Vaticano. Le lettere giungono da ovunque: metropoli affollate, piccoli villaggi sperduti, ospedali, scuole.

