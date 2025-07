Variante Giovi – San Giuliano | la Regione accelera su un’opera chiave per la viabilità aretina

La Regione Toscana accelera sulla Variante Giovi – San Giuliano, un intervento fondamentale per migliorare la viabilità dell’Aretino e del sud-est toscano. Con studi e progettazioni già in fase avanzata, questa infrastruttura rappresenta un passo decisivo per connettere meglio territori e cittadini, garantendo sicurezza e sviluppo. Un’opera strategica e complessa, che promette di trasformare il panorama regionale e di favorire una crescita sostenibile per tutti.

Regione Toscana: la Variante Giovi – San Giuliano è un'opera strategica, avanti con studi e progettazione La Variante Giovi – San Giuliano rappresenta un intervento infrastrutturale strategico per la viabilità della provincia di Arezzo e dell'intero quadrante sud-orientale della Toscana. L'opera, di natura complessa e ad ampio impatto territoriale, è da tempo al centro dell'attenzione della Regione Toscana. "È un'opera strategica e complessa che interessa un ampio territorio" – ha dichiarato l'assessore regionale alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli – "e che, nel corso degli anni, è stata oggetto di confronto con il Comune di Arezzo e con il territorio".

In questa notizia si parla di: variante - giovi - giuliano - regione

