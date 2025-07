Offerte in chiesa con il Pos | la sfida divertita di Giorgetti a Zuppi All’estero lo fanno la Cei ci pensi

Immaginate una chiesa moderna, accogliente e al passo con i tempi: ora anche in luoghi di culto potrebbe essere possibile offrire donazioni tramite POS. La proposta, avanzata dal ministro Giorgetti nell’ambito del progetto “Dona Italia” di Nexi, mira a facilitare il gesto di generosità , rendendolo semplice e accessibile come mai prima d’ora. È la svolta che trasforma la tradizione in innovazione, avvicinando fede e tecnologia in un unico gesto di solidarietà .

All'estero già succede e, in fondo, ormai anche in Italia ci siamo abituati a pagare anche piccole cifre con le carte, a partire dal caffè al bar. Dunque, perché non prevedere il Pos anche per le offerte in chiesa? A lanciare la proposta è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, complice il contesto: la presentazione del progetto di Nexi "Dona Italia", grazie al quale sarà possibile effettuare donazioni al Terzo settore attraverso uno speciale Qr-code a forma di cuore. Offerte in chiesa con il Pos: l'idea di Giorgetti. Sebbene l'idea di offrire un obolo in chiesa con la carta di credito possa suonare bizzarra alle nostre orecchie, in altri Paesi è già in uso, come ricordato dallo stesso Giorgetti.

