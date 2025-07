Mauro Coruzzi ricoverato per un intervento di chiusura dell' auricola dopo i due ictus ischemici del 2023 e 2025

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, si trova ricoverato per un intervento di chiusura dell’auricola atriale, una procedura fondamentale per prevenire futuri ictus nei pazienti con fibrillazione atriale. Dopo aver vissuto due gravi ictus ischemici nel 2023 e 2025, che gli hanno compromesso la salute, l’artista si prepara a questa importante operazione. La sua forza e determinazione sono un esempio di resilienza, mentre si avvia verso il recupero.

Si tratta di una procedura medica che ha l'obiettivo di prevenire l'ictus nei pazienti con fibrillazione atriale, Coruzzi nel giugno del 2025: "Ho avuto il primo ictus, non riuscivo più a parlare; col secondo non riuscivo più a muovermi" Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è ricoverato in ospe.

