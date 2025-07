Vlahovic via dalla Juventus The Sun | spunta un’altra pretendente per l’attaccante in uscita dai bianconeri! L’ultima voce dall’Inghilterra non lascia più dubbi sul suo futuro

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto alla Juventus, con diverse pretendenti pronte a contenderselo. L'ultima voce proveniente dall'Inghilterra, dal tabloid The Sun, rivela che il Manchester United si sarebbe aggiunto alla corsa per il talentuoso attaccante serbo. La sua partenza dai bianconeri sembra ormai imminente, aprendo un nuovo capitolo nella Premier League. Scopriamo insieme le possibili conseguenze di questa intrigante svolta di mercato.

Vlahovic via dalla Juventus: c’è un’altra pretendente per l’attaccante che lascerà i bianconeri! L’ultima indiscrezione dall’Inghilterra. Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino e sembra destinato a tingersi dei colori della Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal tabloid inglese The Sun, il Manchester United avrebbe individuato nel centravanti serbo la soluzione a tutti i suoi problemi offensivi e starebbe preparando l’assalto. Il braccio di ferro tra il giocatore e la Juventus ha infatti attirato l’attenzione dei top club inglesi. L’offensiva del Manchester United: Vlahovi? per salvare l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus (The Sun): spunta un’altra pretendente per l’attaccante in uscita dai bianconeri! L’ultima voce dall’Inghilterra non lascia più dubbi sul suo futuro

