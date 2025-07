Esplosione a Roma morto Claudio Ercoli | chi era

Una tragedia scuote Roma: un’esplosione ha spezzato la vita di Claudio Ercoli, un uomo di 67 anni conosciuto e rispettato nella comunità. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che ricordano un uomo per bene, pieno di passione e dedizione nel suo lavoro. Chi era realmente Claudio Ercoli? Scopriamolo insieme questa triste mattina, in un racconto che evidenzia quanto una vita possa essere breve e preziosa.

(Adnkronos) – Claudio Ercoli era un uomo perbene. Uno per cui un amico d’infanzia corso all’ospedale Sant’Eugenio, appena saputa la notizia della sua morte stamattina, piange come un bambino, inconsolabile. Sessantasette anni, compiuti il 10 aprile scorso, lavorava ancora come ispettore di piazza. Lo faceva senza riserve, con passione. Ed era lì, nel rifornitore Gpl . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: chi era

