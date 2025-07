Superman | James Gunn svela perché nel 2018 non aveva voluto dirigere il film

Nel 2018, James Gunn scelse di non dirigere Superman, preferendo invece lanciare il suo sodalizio con DC Studios con The Suicide Squad. La sua decisione fu dettata dalla volontà di esplorare nuove sfide e dare vita a un film più in linea con la sua visione artistica. Ora, Gunn svela le motivazioni di quella scelta e come questa abbia influenzato il suo percorso nel mondo dei supereroi, aprendo una nuova era nel DC Universe con...

Il regista James Gunn ha svelato perché ha preferito realizzare The Suicide Squad come prima collaborazione con i DC Studios. James Gunn, nel 2018, aveva rifiutato di occuparsi della regia di Superman, decidendo di realizzare The Suicide Squad come primo progetto ambientato nel DC Universe. Il filmmaker, successivamente, ha però deciso di scrivere la sceneggiatura ed essere impegnato dietro la macchina da presa della nuova versione delle avventure di Clark Kent. Perché aveva rifiutato Superman Durante un incontro organizzato da HMV a Londra, James Gunn ha ora spiegato la decisione presa alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: James Gunn svela perché nel 2018 non aveva voluto dirigere il film

In questa notizia si parla di: james - gunn - superman - aveva

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

#NEWS | Altro giro, altra corsa per #Superman: #JamesGunn ha deciso di dire addio alla struttura a episodi con cui aveva concepito il suo Uomo d'Acciaio. Quindi, niente più "Lunedì", "Martedì" e compagnia bella, dopo i primi test screening. Il film è ora impron Vai su Facebook

Superman: James Gunn svela perché nel 2018 non aveva voluto dirigere il film; Superman. La recensione del film di James Gunn; Superman è la dimostrazione che pure James Gunn può sbagliare.

Superman: James Gunn svela perché nel 2018 non aveva voluto dirigere il film - Il regista James Gunn ha svelato perché ha preferito realizzare The Suicide Squad come prima collaborazione con i DC Studios. Scrive msn.com

Superman, Skyler Gisondo pensava di aver fatto l'audizione per il ruolo di Clark Kent: "Sarebbe stato terribile" - Superman interpretato da Skyler Gisondo invece che da David Corenswet? Riporta msn.com