Monti Adsp | Esperienza straordinaria dispiaciuto di lasciare

Monti, alla guida dell'Autorità Portuale, esprime un senso di gratitudine e rammarico nel lasciare il suo incarico, sottolineando come la proroga sia una necessità legale per garantire la continuità amministrativa. Con un'attenta gestione e una visione lungimirante, ha contribuito a plasmare il futuro del settore portuale. Ora, l’attenzione si sposta sulla nomina del suo successore, fondamentale per mantenere lo slancio di innovazione e sviluppo.

(Adnkronos) – “La proroga è prevista dalla legge. Il mio mandato si conclude il 13 luglio, dopo ci sono 45 giorni durante i quali il ministero può e deve arrivare alla nomina del mio successore, del nuovo presidente dell’Autorità portuale. Si tratta di una proroga, dunque, per gestire l’ordinaria amministrazione come prevede la norma”. A . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monti (Adsp): “Esperienza straordinaria, dispiaciuto di lasciare”

In questa notizia si parla di: monti - adsp - esperienza - straordinaria

Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): “A Termini Imerese infrastruttura multifunzionale” - A Termini Imerese, il futuro prende forma con un investimento di 186 milioni di euro nella ricostruzione di un porto multifunzionale, pronto a trasformare l'area in un punto di riferimento strategico per la Sicilia occidentale.

Monti (Adsp): Esperienza straordinaria, dispiaciuto di lasciare; Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: chi era.

Pasqualino Monti, felice per lavoro fatto a Palermo - "Il mio mandato si concluderà il prossimo 13 di luglio, per legge poi ci sono 45 giorni in cui il ministero può e deve provvedere alla nomina del nuovo presidente. Come scrive ansa.it

Monti (AdSP-MSO) ‘waterfront combina bellezza e business’ - (Adnkronos) – “L’AdSP ha aumentato i volumi di traffico, che rappresentano il core business dei suoi scali, ma non si occupa del porto solo in quanto sito industriale: lavora, infatti, anche sulla ... Scrive cremonaoggi.it