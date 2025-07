TS – Ho visto Dani Alves e lì ho capito E su Conte…

Il calciomercato infiamma le passioni dei tifosi, con nomi che restano impressi nella storia come Pepe, simbolo di rinascita e successi della Juventus. Da Conte a Allegri, il suo percorso ha segnato epoche indimenticabili, lasciando un ricordo speciale tra esultanze iconiche e personalità autentica. In attesa di nuovi colpi di scena, il destino di questa leggenda bianconera si intreccia ancora con il futuro della Vecchia Signora.

2025-07-09 18:14:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Pepe è uno degli uomini che ha vissuto la rinascita della Juventus: dal settimo posto al primo campionato vinto con Conte fino alla finale di Champions League con Allegri. La sua avventura in bianconero si è poi fermata, ma ha lasciato un bel ricordo nella memoria dei tifosi tra la sua esultanza in stile golf e un carattere bonario. Anche la Vecchia Signora è rimasta impressa a Pepe e ha raccontato alcuni momenti importanti. Pepe e la finale di Champions contro il Barcellona. " La sera prima della finale di Champions League cercavo di scherzare con tutti, di stemperare un po' la tensione ma non c'era verso.