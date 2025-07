Una notte al museo | in arrivo un reboot!

Un classico intramontabile si prepara a tornare sul grande schermo: "Una notte al museo" sta per ricevere un reboot totalmente rinnovato! La 20th Century Studios ha deciso di rivisitare questa avventura amata, affidando la sceneggiatura a Tripper Clancy, noto per i suoi lavori adrenalinici e coinvolgenti. Tra suspense e comicità , il nuovo capitolo promette di riportare il pubblico nel mondo magico e sorprendente di musei animati. Rimanete sintonizzati, perché i dettagli sono ancora top secret!

La 20th Century Studios sta ufficialmente lavorando a un reboot di Una notte al museo, con la 21 Laps Entertainment che ha ingaggiato Tripper Clancy per scrivere la sceneggiatura. Tra i precedenti lavori di Clancy come sceneggiatore figurano “ Stuber – Autista d’assalto ”, la serie “ I Am Not Okay With This ”, “ Die Hart ” e “ Die Hart 2: Die Harter”. Al momento, come riportato da Variety, i dettagli della trama sono ancora segreti, ma si dice che il film racconterĂ una nuova storia ambientata nel museo con nuovi personaggi. Nessuna notizia, per ora, su chi dirigerĂ il film, nĂ© sugli attori che potrebbero far parte del progetto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it