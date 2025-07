Chef Cappuccio e il suo post raccapricciante indigna il web

Lo Chef Paolo Cappuccio, volto noto nel mondo del fine dining, ha recentemente pubblicato un post che ha scatenato reazioni di sdegno sul web. In modo incomprensibile, ha espresso idee che rivelano pregiudizi e atteggiamenti discriminatori, suscitando immediatamente un'ondata di critiche. Nonostante la rimozione, il danno è già fatto: il suo gesto ha aperto una finestra su temi delicati e spesso ignorati nel mondo della ristorazione. Il web non ha tardato a rispondere, e il caso si è trasformato in un acceso dibattito pubblico.

Lo Chef Paolo Cappuccio ha scritto un post che ha disgustato il web: lui non ha capito il motivo, ma noi sì. È bastato un post. È apparso venerdì scorso sul profilo Facebook di Paolo Cappuccio (cuoco di lungo corso, stellato, noto nel giro del fine dining) e ha scoperchiato un vaso di Pandora. Un vado di Pandora pieno di pregiudizi, discriminazioni e retoriche da salotto reazionario. Il post, rimosso dopo una valanga di critiche, resta comunque incollato agli screenshot. Perché il web non dimentica. Il messaggio era chiaro: Seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino tre posizioni da dicembre a marzo per una nuova apertura in Val di Fassa, stipendio dai 2 ai 4 mila euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chef Cappuccio e il suo post raccapricciante indigna il web

