Sinner ammaccato batte Shelton e vola in semifinale a Wimbledon.

In un torneo dove ogni punto conta, Jannik Sinner dimostra ancora una volta la sua resilienza e determinazione, superando un avversario temuto come Shelton nonostante un gomito ammaccato. Con un tutore che protegge un cerotto medicato, l'azzurro gioca con grinta e intelligenza, conquistando la semifinale di Wimbledon con un netto 3-0. La sua vittoria è l’ennesima dimostrazione che, anche nei momenti di difficoltà , il talento può prevalere.

Wimbledon, 9 luglio 2025 – Jannik Sinner gioca il quarto di finale contro Ben Shelton grazie un tutore al gomito destro che, stando alle immagini, protegge un cerotto medicato applicato all'articolazione. La strategia dello staff medico si rivela efficace con l'azzurro che stacca il biglietto per le semifinali con un secco 3-0 (7-6 (2) 6-4 6-4), ma è un rimedio e come tale serve per affrontare un problema per contenerlo senza ovviamente risolverlo. Tutto questo sul campo si traduce  con l'altoatesino che inizialmente non ha particolari problemi al servizio, mentre le difficoltà aumentano quando si tratta di dover rispondere.

