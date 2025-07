Spedizioni punitive contro stranieri organizzate su Instagram | blitz della polizia anche a Como

Un'oscura rete di violenza si smaschera: spedizioni punitive contro stranieri orchestrate su Instagram, culminate in un blitz della polizia a Como. Un’indagine che getta luce su un fenomeno inquietante, dove social media diventano strumenti di organizzazione di aggressioni. Questa mattina, il settore investigativo ha eseguito nove perquisizioni tra le province, portando alla luce una realtà allarmante che richiede immediata attenzione e intervento.

Vere e proprie spedizioni punitive, ronde organizzate contro i cittadini stranieri. Tutto partiva da una pagina su Instagram che coordinava le aggressioni. Andiamo con ordine. Il blitz della polizia di stato è partito questa mattina, mercoledì 9 luglio 2025, con nove perquisizioni tra le province. 🔗 Leggi su Quicomo.it

