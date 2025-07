Confindustria-Medef | L' Europa vacilla le fabbriche chiudono

In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grande per il nostro futuro economico. Confindustria e Medef lanciano un accorato appello all'azione, sottolineando come il rallentamento europeo possa compromettere la nostra competitività e prospettive di crescita. È il momento di agire con decisione e unità, per salvaguardare il ruolo strategico dell’Europa nel contesto globale.

"L'Europa sta vacillando. Le sue fabbriche chiudono. Le sue bollette energetiche aumentano. La sua voce si affievolisce. Il suo peso geopolitico si riduce", avvertono gli industriali di Italia e Francia con "un appello congiunto all'azione", la dichiarazione firmata dai presidenti, Emanuele Orsini e Patrick Martin, in occasione del settimo forum tra Confindustria e Medef. "In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grave. L'Europa deve scegliere: competere o declinare". Anche nella guerra dei dazi: "il commercio è potere. Va usato", "Il verdetto è chiaro: l'Europa può ancora vincere - ma solo se agisce ora". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria-Medef: "L'Europa vacilla, le fabbriche chiudono"

