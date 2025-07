Tutta colpa di Totti Ilary Blasi e Bastian Muller | la verità sul matrimonio rimandato

Tutta colpa di Totti, Ilary Blasi e Bastian Muller: il gossip impazza, ma la verità sul loro rapporto è ben diversa dalle indiscrezioni. Tra divorzio, spartizione di Rolex e sogni di matrimonio rimandati, l’ex showgirl decide di fare chiarezza. Mentre le foto sul Lago di Como alimentano i rumors, lei spiega cosa c’è davvero dietro tutto questo. La realtà, come sempre, è molto più complessa e interessante di quanto si possa immaginare.

Ilary Blasi chiarisce i motivi per cui non può sposare Bastian Muller ora, tra il divorzio con Totti e la spartizione dei Rolex. Ilary Blasi ha deciso di chiarire tutto. Altro che matrimonio imminente con Bastian Muller: i due non sono pronti a dire sì, almeno per ora. Il gossip era esploso dopo quelle foto rubate sul Lago di Como, dove lui le porgeva un anello. Immagini suggestive, certo. Ma lontane dalla realtà. Lei stessa ha raccontato di aver riso di gusto quando il cognato l'ha chiamata per chiederle spiegazioni. Uno scherzo tra innamorati, diventato in poche ore la notizia del momento. Ma la verità è molto più semplice: Ilary non può sposare Bastian perché non ha ancora divorziato da Francesco Totti.