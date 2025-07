Ps4 riceve un aggiornamento sorpresa della console

La PlayStation 4, nonostante il passare degli anni, continua a ricevere attenzione da parte di Sony con aggiornamenti sorprendenti. L’ultimo rilascio, inaspettato, si concentra principalmente su miglioramenti di sicurezza, garantendo prestazioni più affidabili e protezione dei dati. Ma quali sono le novità specifiche di questo update e come influenzeranno la tua esperienza di gioco? Scopriamo insieme le caratteristiche dell’ultimo update della PS4 e cosa significa per i fan della console.

l'aggiornamento inaspettato della playstation 4: cosa sapere. Nonostante siano passati quasi dieci anni dal suo lancio, la PlayStation 4 riceve ancora interventi di supporto tecnico da parte di Sony. Recentemente, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento che ha sorpreso molti utenti, anche se le novità sono limitate a interventi di sicurezza. caratteristiche dell'ultimo update della ps4. L'ultima versione del sistema operativo per la console, identificata come patch 12.52, si distingue per una sola nota ufficiale: " Sono stati effettuati alcuni miglioramenti sulla sicurezza del sistema software ".

