Sinner più forte dell’infortunio | Shelton battuto è semifinale

Una vistosa gomitiera sul braccio destro, ma a parte questo Jannick Sinner è tornato il solito straordinario tennista che conosciamo. Dopo la paura con Dimitrov e la vittoria l’infortunio del rivale, Jannick ha trascorso una giornata difficile ma quando è tornato in campo sul campo numero 1 di Wimbledon si è capito subit che aveva in testa una sola cosa: vincere. Limitare Shelton. Contro un avversario come l’americano Shelton che fa del servizio e della potenza i suoi colpi migliori era fondamentale tenere alta la percentuale del servizio e sbagliare meno dell’avversario. Nel primo set equilibratissimo non ci sono stati break e così si è arrivato sul 6-6 al tiè-break che Sinner ha vinto approfittando di molti errori di Shelton. 🔗 Leggi su Panorama.it