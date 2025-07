La mummia | Brendan Fraser spiega il flop del film con Tom Cruise

Brendan Fraser, star premio Oscar per The Whale, analizza il flop del reboot di La Mummia con Tom Cruise, gettando luce su cosa abbia effettivamente contribuito al fallimento del nuovo capitolo. L’attore, celebre per aver portato al successo la saga negli anni ’90 e 2000, torna a parlare di quella saga, offrendo una prospettiva unica e coinvolgente. La saga de La Mummia era infatti tornata con un nuovo...

La star premio Oscar per The Whale ha spiegato il suo punto di vista sul fallimento del reboot con il protagonista di Mission: Impossible. Brendan Fraser è diventato famoso in tutto il mondo grazie al franchise La mummia a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000. L'attore, tornato negli ultimi anni in auge e premiato con l'Oscar per The Whale, ha parlato del flop del reboot di Tom Cruise. La saga de La mummia era infatti tornata con un nuovo cast e con un protagonista d'eccezione, la star di Mission: Impossible Tom Cruise. Ma qualcosa è andato storto e Brendan Fraser ha spiegato il suo punto di vista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La mummia: Brendan Fraser spiega il flop del film con Tom Cruise

In questa notizia si parla di: mummia - brendan - fraser - cruise

La Mummia: Brendan Fraser spiega perché la versione con Tom Cruise non abbia funzionato, al contrario della sua - Durante una reunion del cast de La Mummia (1999), Brendan Fraser ha svelato perché la versione con Tom Cruise e altri reboot moderni non abbiano catturato il cuore degli spettatori come il suo film.

La mummia: Brendan Fraser spiega il flop del film con Tom Cruise; La Mummia: Brendan Fraser spiega perché la versione con Tom Cruise non abbia funzionato, al contrario della sua; La Mummia, Brendan Fraser rompe il silenzio sul flop con Tom Cruise.

La Mummia: Brendan Fraser, spiega perché la versione con Tom Cruise non abbia funzionato, al contrario della sua - In occasione di una reunion del cast del film del 1999 La Mummia, Brendan Fraser ha spiegato perché la versione con Tom Cruise ed altri film con lo stesso iconico mostro non hanno convinto il pubblico ... Lo riporta comingsoon.it

La mummia: Brendan Fraser spiega il flop del film con Tom Cruise - La star premio Oscar per The Whale ha spiegato il suo punto di vista sul fallimento del reboot con il protagonista di Mission: Impossible. Riporta msn.com